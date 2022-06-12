市調機構IDC於10日發表2022年第一季大陸可穿戴設備市場報告顯示，首季大陸可穿戴設備市場出貨量為2,584萬台，年減7.5％。其中，耳戴設備出貨量年增3.5％，真無線耳機出貨量則保持年增3.2％。

陸媒中國網科技報導，IDC認為，受到2021年底促銷季需求透支、產品功能升級有限，以及局部地區疫情影響，2022年第一季市場整體年增率顯著放緩。

手錶市場中，第一季出貨量716萬支，年減15.3％。其中，成人手錶386萬支，年減1.7％，兒童手錶出貨量330萬支，年減27.2％。IDC表示，首季手錶市場以優化通路庫存為主，為「618電商購物節」促銷做好準備。同時，疫情對戶外活動的限制，以及消費情緒的影響，在一定程度上造成第一季出貨量下滑。

此外，手環市場第一季出貨量263萬支，年減33.6％。而受困於產品形態競爭等方面影響，這種持續下滑趨勢會更明顯。

IDC中國高級研究經理潘雪菲認為，過去三年時間，運動手錶、真無線耳機、主動降噪耳機先後引爆市場，成就可穿戴市場的高速增長時期。接下來，市場一方面需要透過精細化定位，儘可能延長階段性增長週期，另一方面應該持續探索下一階段增長點。