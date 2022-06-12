去年在美法澳中4國之間鬧得沸沸揚揚的核潛艇採購案終於落下帷幕，澳大利亞為向美國採購核潛艇而撤銷與法國的潛艇採購合約，澳法已就此達成妥協，向法國支持近6億美元的違約賠償金。美媒認為，澳法潛艇採購違約獲得解決恢復了2國友好關係，得以共同應對中國威脅。

據《美國之音》指出，澳大利亞總理阿爾巴尼斯在雪梨舉行的新聞發佈會上表示，澳政府已經與法軍方造船企業海軍集團就解決潛艇採購違約案達成公平公正協議，澳法2國將通過友好的方式重建和改善雙邊關係。他非常尊重法國在印太地區的作用和積極接觸姿態，同時也會接受法國總統馬克宏的邀請前往巴黎訪問。

報導說，澳政府將依據這一協定支付給法國5.8358億美元，約合5.55億歐元。

去年9月，澳美英3國簽署安全協議成立AUKUS安全機制，並由英美2國為澳大利亞研製8艘先進的核動力潛艇，成立一支核潛艇部隊，3方將分享先進的防禦技術和情報。但是先前澳法之間已簽訂總價達400億美元的常規潛艇採購合約，澳方接受英美建造核潛艇計劃後，決定毀約，因此引起法方強烈反彈，法方為此召回大使，並停止與英國的國防會談。後來雙方經多次調解，關係逐漸恢復，在澳法達成賠償協議後，2國關係可望持續改善。

報導表示，法國新任國防部長勒科爾努（Sebastien Lecornu）已決定應澳方邀請與澳新一屆政府的國防部長舉行會晤，「我們必須向前看，在新的基礎上展開重建努力。」

澳總理阿爾巴尼斯表示，中國在太平洋地區的咄咄逼人的擴張行動是對澳方的重大挑戰。美國和西方其它國家對中國與南太平洋島國所羅門群島達成的安全協定感到非常不安，澳美2國都認為該協定將來可能讓中國在所羅門群島建立軍事基地。

報導說，中國進入南太地區對澳大利亞和紐西蘭構成威脅， 5月下旬中國外長王毅和澳大利亞外長黃英賢幾乎同時對南太島國展開穿梭外交。王毅近期訪問斐濟、基里巴斯等8個國家，並簽訂了經濟和技術協議。但是，在澳大利亞、新西蘭和美國的勸說下，這些國家沒有答應與中國簽署安全協議。