阿里巴巴國際站總裁張闊近日在一場官方直播演講中表示，中國大陸國內供應鏈的選擇性外溢並非被動轉移。從全球分工角度看，勞動密集型產業流向更低用工成本的國家和地區，這個趨勢從未發生改變。

張闊透露，從跨境平台的數據來看，近年來，越南等新興國家一般製造業出口市占的提升，並未對中國大陸外貿中小企業的生意造成衝擊。

據澎派新聞報導，張闊指出，事實上，中國大陸供應鏈已經開始加快高品質發展的轉型。對比德國、越南相關行業出口數據分析，中國大陸出口在高附加值的生產製造上，正在接近和趕超傳統高端製造業發達國家，而越南等新興國家市場增長最快的則是以服裝為代表的勞動密集型行業。

從當前外貿的出口結構方面看，去年以來，中國大陸出口的單公斤貨值年增長20％左右，主要驅動力來自出口持續轉移至高附加值的行業。這是歐美等採購市場在多重變化因素下的採購策略改變，反過來也證明中國大陸的外貿中小企業具備了承接海外高品質訂單的整體供給能力。

阿里巴巴國際站相關數據也佐證這一判斷：過去3年，新能源、機械、汽摩配、消費電子等高附加值行業貢獻了主要增長力。其中，今年1-4月國際站新能源行業交易額年增長超過130％。