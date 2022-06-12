世芯-KY（3661）股價經過一輪修正後，內外資大型研究機構瞄準股價觸底反彈，中信投顧指出，世芯-KY第一季營業利益率與每股純益創單季新高，第二季中起，北美資料中心客戶7奈米製程AI晶片進入量產，供應鏈緩解下，看好今年營運逐季增溫，因而給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價是1,050元。

外資對世芯-KY後市更顯樂觀，摩根士丹利、美銀證券賦予的股價預期分別高達1,420與1,250元。大摩指出，儘管總體經濟存在變數，消費性電子需求也有風險，然雲端基礎建設、大陸CPU與GPU在地化趨勢仍在進行中，世芯-KY依舊是投資首選。

摩根士丹利證券強調，因為世芯-KY客戶需求實在太強，無法被完全滿足，需求從來不是世芯-KY應該擔憂的問題，相對地，ABF與CoWoS的供應不足才是瓶頸所在，世芯-KY正與既有與潛在的供應商緊密合作，以確保料源無虞。