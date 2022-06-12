高市府環保局每年定期舉辦回收循環總動員活動，今年預計於6月18日熱鬧展開，此次以「南鳳山區清潔隊」作為示範點，媒合高雄在地南方修理聯盟小家電診所及最受家長及小朋友喜愛的蘇爸玩具醫院進駐，宣導民眾「檢修」是「丟棄」前的新選項，共同讓資源循環並延長物品使用壽命，減少垃圾產生。

高市府環保局自2020年起在南鳳山舉辦回收循環總動員，活動受到熱烈迴響，經統計2020年到2021年參加活動達1500人次以上，其中針對環保署近年加強宣導的紙容器共回收746.1公斤、乾電池222.4公斤，另外，最受親子喜愛的蘇爸玩具醫院共檢修151件玩具，獲得民眾高度肯定。

環保局長張瑞琿表示，為了配合環保署達成2050年資源全回收、零廢棄目標，今年更加強提升資源回收活動的多元性及互動性，特別媒合高雄在地南方修理聯盟小家電診所進駐，希望透過互動檢修教育民眾如何保養小家電並自主檢測故障原因，同時宣導民眾讓「檢修」成為「丟棄」前的選項，共同讓資源循環延長使用壽命，減少垃圾產生。