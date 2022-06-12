近幾年吃到飽餐廳林立，且提供餐點多豐富樣，因此在饕客間掀起一股風潮，不過有男網友認為，我家牛排不僅美味，還能用一客牛排的價格享用自助吧，相當划算，好奇我家牛排為何夯不起來，引起網友討論。

一名男網友今（12日）在PTT八卦板發文表示，前幾天去台中某間我家牛排點一客沙朗享用，原以為是夜市牛排等級，但上菜後發現其實很美味，勝過不少家同等價位的牛排店，此外價錢不算太貴，還有自助吧、麵包、沙拉等，好奇「為何我家牛排這麼好吃，可是沒什麼人知道？」

對此，不少網友紛紛表示，「你還太年輕吧，我家牛排分店曾經多到爆」、「以前一堆好嗎，後面沒落慢慢收掉，剩下幾家而已」，不過也有人直言，「吃我家之前，最好上網看看別人評論，你就懂了」、「因為各家店品質不一啊，看看新北中和店」、「桃園和南崁的我家牛排很強，還是要看地方」。

我家牛排新北中和店為旗艦店，提供的自助吧內容相當豐富，深受不少饕客喜愛。（圖／翻攝自我家牛排中和店臉書粉專）

綜合網友意見，我家牛排曾紅極一時，但因各間分店品質不同，使部分店家漸漸沒落。以網友提及的新北中和店來看，由於該店是旗艦店，除了牛排以外，自助吧也相當豐富，深受不少饕客喜愛，其他非旗艦店規格的我家牛排，自助吧提供選項較少，相較之下規模小很多。

實際查詢Google評價，其中以旗艦規模營運的我家牛排中和店、南崁店及春日店，評價和評論數最多，一般分店評價則普遍低於4星，且有不少評論指出，「自助把食材種類不多」、「自助吧相當空虛」。