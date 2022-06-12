秀出連續14天快篩陰性的篩劑，詹先生的篩劑為最右邊一排，被稱為打敗病毒的男人。（詹先生提供／程炳璋台南傳真）

天選之人！妻女3人染疫 夫與病毒共存14天全身而退（中視新聞）

詹先生一家4人都未施打新冠肺炎疫苗，妻小3人在5月間接連確診，他靠著戴3層口罩加護目鏡，每天用酒精拖地3次，與家人同住連續14天快篩陰性，妻小康復後，全家還一同開心出遊，被稱為「真天選之人」。

33歲詹男在父親經營的火鍋簡餐店工作，自己雖未加入「反針團體」，但立場與其相同，認為疫苗都是緊急開發授權使用，並非正式過關審核的疫苗，怕施打數十年後會有疫苗後遺症，他、妻子與兩名女兒（4歲與8個月大）一家4口都未打任何1劑。

詹家大女兒5月18日發燒，經過快篩陽性，到醫院做PCR，2個女兒都確診，隔日妻子同樣確診，一家4口3人倒下，詹男未選擇暫居他處，仍決定與家人同住，幫忙照顧妻子與小孩。

他先向餐廳請假，靠著每天戴著3層口罩（兩層醫療口罩加一層Ｎ95口罩）與護目鏡，每天用酒精拖地3次，14天用掉了70瓶每罐500毫升的酒精，每晚自己跑到客廳睡覺。

詹先生每天使用酒精拖地3次，14天用掉將近百瓶的酒精。（詹先生提供／程炳璋台南傳真）

妻子與兩女經過10天後已快篩陰性，他仍不放心，自動快篩到第14天，確定全都是陰性，全家才解除隔離，詹男開心的帶全家到奇美博物館出遊散心。

秀出連續14天陰性的快篩劑，詹男表示，即使家人都已康復，也是會擔心再感染，自己還是得提防染疫，全家一直保持不去人多的地方，用餐很少內用，證明沒打疫苗，還是可以靠嚴密的防疫措施全身而退，親友稱讚「真系天公仔囝」。