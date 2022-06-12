亞洲安全峰會（又稱香格里拉對話）10日在新加坡登場，會談的主題聚焦在台灣，對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（12日）表示，現在全世界民主國家最關心的議題，莫過於「如何防止威權對民主的破壞」，而台灣處於威權壓迫的前線，俄羅斯侵略烏克蘭又殷鑑不遠，台灣已然是亞洲安全穩定的關鍵。

「美日韓防長共同聲明首次提到台灣！」柯建銘今透過臉書表示，6月11日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、日本防衛大臣岸信夫，以及韓國國防部長李鐘燮，在香格里拉對話場邊舉行會談，會談後發表共同聲明，強調「台灣海峽和平與穩定重要性」，並表明「強烈反對任何片面試圖改變現狀、升高緊張的行動」。

這是自2019年11月以來，三國防長再度面對面會談，這也是美日韓國防部長會談首度提到台灣，也正呼應了，蔡英文總統在哥本哈根民主峰會演說中提到的：「所有民主國家應該攜手回應，民主國家該如何團結，以遏止威權主義浪潮？」

柯建銘說，在「香格里拉對話」正式開幕前，美、中兩國的國防部長，已經先進行了一場會議，會中，美國國防部長奧斯汀再次重申，美國對台灣的政策沒有改變，即受台灣關係法、美中三公報、和對台六項保證的指引，並再次強調，台海維持和平穩定的重要性，反對單方面改變現狀，呼籲中國克制避免對台灣有進一步破壞穩定的行動。

與之相對，中國國防部長魏鳳和則提出，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，「搞『以台（灣）制華（中國）』不可能得逞」。美方日前再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責。

柯建銘最後提及，「台灣人應該團結一致，共同為守護民主自由而努力」。兩場會議綜合來看，中國的反應，證實了美國與日韓，甚至歐洲等民主國家的擔憂，至此，如何防止「台灣有事」發生，成為世界上所有民主國家的頭號共同課題，而各國對於台灣的交流與關注程度也將不斷上升，都將是定局。

他強調，面對此千古大變局，台灣人民應該了解到，這是首次台灣有機會，與世界各國平起平坐，參與整個世界局勢的改變，因此，更應該不分彼此，團結一致，共同為守護台灣及世界的民主自由而努力，因為台灣，是民主前線的捍衛者！