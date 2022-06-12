今天在大聯盟場上費城人以4：0擊敗響尾蛇，收下一波9連勝，這個連勝紀錄他們已經等了11年之久，當時他們在2011年寫下，也是上次打進季後賽的時候，目前他們戰績正式突破5成來到30勝29敗，在國聯東區排第3，與前面的勇士距離不遠了，而龍頭則由大都會穩穩坐著，暫時難以超越。

For the first time since 2011, the @Phillies have won 9 straight games! 🔔 pic.twitter.com/VtBsp9RBoQ — MLB (@MLB) June 11, 2022

費城人本月4日以戰績不佳為由開除總教練吉拉迪(Joe Girardi)，並把首席教練湯姆森(Rob Thomson)升為代理總教練，沒想到球隊卻一飛衝天，拿下睽違11年的9連勝，湯姆森生涯執教前8場都贏球，同時讓球隊戰績相隔兩個月再次突破5成，本季仍充滿希望。

此戰費城人派出王牌投手惠勒(Zack Wheeler)先發上陣，迎戰響尾蛇的龐加納(Madison Bumgarner)，最後惠勒技高一籌，主投6局僅被敲2安打無失分，並飆出8次三振，靠著隊友一路相挺拿下勝投，惠勒目前戰績5勝3敗，自責分率2.84，63.1局能送出75K。

費城人前2局就給予惠勒火力支援，首局外野手卡斯提阿諾(Nick Castellanos)擊出一壘安打取得首分，次局艾瑞拉(Odubel Herrera)靠野手選擇上壘，2出局後游擊手史考特(Bryson Stott)鎖定78.1 mph曲球擊出右外野2分炮，比數拉開到3：0領先。

而惠勒下場後費城人接連換上法米利亞(Jeurys Familia)、貝拉蒂(Andrew Bellatti)、韓德(Brad Hand)和Cristopher Sánchez登板，他們合力守下比賽後3局，被敲4支安打，送出1保送、3次三振，加上8局下卡斯提阿諾又敲出二壘安打取得致勝分，費城人成功完封響尾蛇，接著他們將挑戰10連勝！