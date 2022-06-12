兼具主持、歌手、演員、作家等多重身分的全方位演藝工作者曾寶儀老師，6月11日出席佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座時，以講題「人生最大的成就，是成為你自己」，分享她自己這一路走來，從過去內心的匱乏、失去，到今年5月份的確診心情，希望透過自己的故事，能成為聽眾生命中溫柔的陪伴。

去年因疫情突升三級，這場延遲了一年的演講，曾寶儀說，雖然講題內容仍與新書有關，但體會卻截然不同。她指出，生命過程中會經歷許多的跌宕起伏、傷痛、遺憾，但也因此而得到更多的勇氣與成長養分，讓她懂得更靠近自己明白自己的價值所在。因為日前的確診，她笑稱自己是二線女星，直到痊癒她又恢復成一線女星。

曾寶儀以講題「人生最大的成就，是成為你自己」，分享她自己從過去內心的匱乏、失去，到今年5月份的確診心情，希望透過自己的故事，能成為聽眾生命中溫柔的陪伴。 (圖/佛光山惠中寺提供)

二年的疫情，改變了世界，她發現全世界正在進行一場大型的禪修。曾寶儀分享她曾有二次參加禪修的經驗，在禁語、靜坐、動禪諸多限制中，她有機會面對真實的自己；身為新冠病毒的確診者，她發現唯有真實走過這個體驗，才有機會好好跟自己的身體相處，她說：「疾病是身體寫給自己的情書」，唯有靜下來，聆聽自己內心真實的聲音，真實面對自己，認真關照自己身體的反應，許多的答案透過身體。呼之欲出。

工作滿檔，存下來的錢早就足夠生活，但她還在逼自己埋頭努力賺錢，她語帶詼諧的說：「自己如同籠中倉鼠一般忙碌」。她透露，從外表看她，是一個完全符合社會期待的人生，但內心曾一直有一種匱乏感，無數的事件累積，讓她人生陷入低潮，直到教會她無條件愛人的爺爺離世，她才決定停下脚步，進入自我探索，尋找生命答案；她翻閱無數身心靈書籍，跑遍世界各地，終於意識到只需要一個念頭轉變，整個世界就跟著變了。

區總住持覺居法師頒贈獎座光碟給曾寶儀老師。(圖/佛光山惠中寺提供)

曾寶儀提到，如果沒有人看你或是沒有外界的標準在定義你時，你是誰？沒有名片上那些檯頭稱呼時，你是誰？你選擇做什麼？你是處於驚慌、恐懼或平靜自處、感恩或抱怨？沒有人看著你的時候，你有好好活在自己的衷心裡嗎？病毒纏身的二星期，她對自己提出了這樣的大哉問，同時也給聽眾一個更開闊的思惟。

她提醒大家無論在什麼時候，生命處於什麼境地，我們都是可以做出選擇的。『人生最大的成就，是成為你自己』，真正找到自己是誰，人生才能有意義的改變。