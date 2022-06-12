新冠本土肺炎台中市新增7734例，其中有7262例為快篩陽確診，佔93.79％。副市長黃國榮今天主持疫情記者會時說，因應部分確診者康復後可能出現後遺症，台中市有15家醫院開設染疫康復者整合門診；海線地區有光田、童綜合醫院等，若確診者解隔離後6個月內有出現「長新冠」症狀，可攜帶健保卡及解隔離證明文件就醫，照護身心狀況。

黃國榮說，近期有些確診者康復後一段時間仍不舒服，就是所謂的「長新冠」，台中市有15家醫院提供「染疫康復者整合門診」服務，讓市民方便就醫。以目前的公衛文獻來看，長新冠患者不會傳染給其他人，請民眾放心。

衛生局長曾梓展表示，為照護COVID-19染疫康復者身心症狀，健保署啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，中市計有15家醫院參與，提供「染疫康復者整合門診」服務；台中市山線及海線有衛福部豐原醫院、台中慈濟醫院及光田醫院、童綜合醫院等。

曾梓展強調，此計畫主要針對確診者於解除隔離日起6個月內，如有COVID-19所致相關症狀，如疲倦、喘、關節痛、胸痛等，可持健保卡、解除隔離證明文件前往醫院就醫，經主責醫師判斷有COVID-19急性感染後徵候群且有整合醫療需求者，將安排整合醫療團隊會診看診。

長新冠海線山線