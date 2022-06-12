新北市12日在玉山盃以3比0擊敗桃園市完成2連霸，除了冠軍賽先發投手林盛恩是奪冠功臣外，總教練周宗志也誇讚野手群的表現，特別點名隊長劉俊緯跟捕手宋嘉翔，認為他們2人起了很好的帶頭作用。

周宗志認為，劉俊緯當了隊長的這幾個月來，看得出他的成長與成熟，「我想未來一年最能放心的就是他的領導能力。」球技方面，周總也提點，他是有機會高中畢業就投入選秀的球員，未來這一年在守備技術、打擊力量要繼續加油。

劉俊緯在這屆玉山盃成功鎮守住新北市的游擊大關，也拿下玉山盃最佳游擊手獎，他自認這次盃賽在守備端表現都很穩定，讓教練、隊友不會有慌慌的感覺，攻擊端也有不錯表現，他笑著說：「除了今天第二打席有點亂掉，其他都還不錯。」

今年木棒聯賽結束後，劉俊緯被賦予穀保家商隊長的重責，「那時候我被叫進去教練室，聽到要當隊長很驚訝，不知道為什麼會選我當隊長。」他還原當時的情況，「教練只說『你接』，原本我說：『教練我不太行。』結果他直接說：『我沒有在跟你商量，就你了』。」

雖然是被迫當上隊長，但經過這段時間的適應，劉俊緯也十分適應新角色，最主要關鍵是因為他跟隊友們的感情都很好，「我不會讓大家感覺『我是隊長』，不會用隊長這個名義去管他們，是希望他們真的尊重我，而不是因為我是隊長而怕我。」

今天冠軍賽，劉俊緯在第3打席、二壘有人時敲出適時安打，助隊擴大領先，「身為隊長有機會一定要把握，把氣勢打回來，因為1分差跟2分差不一樣。」