大陸宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，下一波被禁的可能是午仔魚、芒果、文旦，對此，雲林著名菜農林佳新12日痛批，這是很現實的國際貿易問題，大陸暫停進口石斑魚，漁民生計已經很難過了，「蔡政府還在抗中保台搞對抗，蔡政府應適可而止，不要再一昧的政治化」。

【劉盈秀報新聞】陳時中快篩陽性! 石斑魚風暴怪大陸? 邊境新制釀新疫情? 希拉蕊揭陸攻台時序[email protected]中天電視 20220612

林佳新12日接受中天新聞視訊連線專訪，談及大陸暫停台灣石斑魚輸入問題，他表示，「之前鳳梨被禁，蔡政府要台灣人吃鳳梨，現在石斑魚被禁，蔡政府又要大家卯足全力吃石斑魚嗎？去年鳳梨滯銷後一部分銷往日本，今年也一樣，但是已經造成日本的鳳梨價格波動，已經打亂了當地的市場應有的機制，現在石斑魚被禁，難道蔡政府又要大搞補助，要台灣人吞石斑魚嗎？那明年的石斑魚呢？有誰又在意這些漁民的生計？」

對於蔡政府片面批評大陸政府不講武德，林佳新認為，紐西蘭去年也因為出口的荔枝有蟲禁止進口，連芒果也禁止，當時農委會怎麼就沒有痛罵紐西蘭？講白了國際貿易就是現實的買方市場。蔡政府這樣一昧的搞抗中保台，會害慘多少農漁民朋友吃多少虧，政府心裡也很清楚，如果真的有心要解決農漁民生計問題，就應該要回到貿易面來談，而不是只會搞衝突、對抗。