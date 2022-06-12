雲林縣12日新增本土確診案1035例，已連續14天破千人，累計確診數突破4萬人，縣衛生局表示目前防疫政策傾向與病毒共存，透過民眾持續自主防疫，全台確診人數有下降趨勢，未來將以減少重症發生為原則，呼籲大家持續接種2、3劑，可減少重症發生機率。

雲林縣12日新增1035例本土個案中，有496名男性與539名女性，年齡分布在未滿1歲至96歲，無症狀910人，輕症125人。另新增6名死亡確診個案，分別為3名男性及3名女性，年齡介於50至80多歲間，其中有2人已完整接種疫苗，1人接種1劑，另3人未曾接種。

雲林確診人數曾於5月29日降至999人，不過5月30日至本月12日均突破千人，12日新增1035例，則是近半個月來最低，根據資料顯示，目前全台確診人數有下降趨勢。縣衛生局表示，接種疫苗雖無法保證不會染疫，但可降低重症發生機率。

衛生局指出，自5月2日至6月11日止，雲林縣6至11歲兒童莫德納疫苗累計已1萬741人接種；5月25日至6月11日止，5至11歲BNT兒童疫苗累計1萬9475人接種，兩者均無接種疫苗後不良反應通報，目前全縣兒童疫苗第1劑接種率已逾8成。

衛生局提到，為了提升全體防疫力，雲林縣將持續推動5至11歲兒童接種第2劑疫苗，以及12至17歲學生接種第3劑。另也鼓勵65歲以上長者持續接種，盡速完成接種3劑，以降低重症發生率。