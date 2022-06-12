酒量說變就變？1名男網友日前晚上突被公司1名新來女同事約出來喝酒，當晚女同事「3瓶就醉」，2人在摩鐵待一晚後就開始交往，之後他把女友介紹給朋友認識，當晚飯局上女友竟主動為他擋酒，還一杯接著一杯、完全不會醉，讓他傻眼問說「那一晚，三瓶就醉到底是X小啊」。

該名網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，公司日前來了1名新同事，2人偶爾會聊天吃飯，但始終未有進一步發展，某天晚上該女同事稱心情差、找原PO喝酒，當晚只喝了3杯就醉了，他們2人在旅館待了一晚就交往了，日後某次朋友聚會，原PO卻發現女友變得「不一樣」。

男網友被公司1名新來女同事約出來喝酒，當晚女同事「3瓶就醉」，之後2人開始交往，某次飯局上女友主動為他擋酒，竟一杯接著一杯、完全不會醉。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該網友說當時朋友聚餐，他首次向朋友介紹女友，朋友們原本想灌他酒，但女友卻跳出來為他擋酒，女友說因為他要騎車，由女友代喝，他發現女友當天「先來個左三圈、又來右三圈，朋友被她輪番戰到敗下陣，整場一瓶接著一瓶開下去」，他在一旁看傻眼，事後笑說「那一晚，三瓶就醉到底是X小啊」。

其他網友則留言說「那晚你被套路了」、「把你騙到手了」、「根本是來炫耀的，為什麼就沒女人這樣對我」、「她是因你而醉不是喝酒醉」、「這表示她愛你才會想辦法讓你主動」、「她不醉你沒機會」、「哈哈哈，這個方法真好」、「有這樣的女友真好！為了你可以酒量很差、為了你也可以酒量很好」。