宜蘭縣國中小學校長遴選於11日圓滿落幕，蘇澳國中由何淑真勝出，其中流言四起的東興國小，遭議論紛紛的送點心「類賄選」與酒駕的候聘校長人選雙雙落馬，由三星國小的主任郝德天坐擁漁翁得利，跌破眾人眼鏡。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣國中小學校長遴選於11日圓滿落幕，蘇澳國中由何淑真勝出，其中流言四起的東興國小，遭議論紛紛的送點心「類賄選」與酒駕的候聘校長人選雙雙落馬，由三星國小的主任郝德天坐擁漁翁得利，跌破眾人眼鏡。

這次校長遴選有2校尚未選出，蘇澳國中有2位候聘校長報名，分別是宜蘭縣政府教育處的輔導員林泰源及復興國中的主任何淑貞，投票結果由何淑真勝出。

東興國小則有4位登記，分別為萬富國小的主任鄭芳庭、三星國小的主任郝德天、縣府教育處實驗教育中心的主任林武聰、縣府教育處的輔導員曹議鐸；而最被看好的2位，1位去年涉嫌酒駕，另1位則遭人爆料送咖啡與茶葉蛋與該校教職同仁分享。

最後，由三星國小主任郝德天在第二輪投票中以6比5險勝對手，1票之差脫穎而出，獲選為東興國小新任校長，可說是鷸蚌相爭，坐擁漁翁得利，跌破眾人眼鏡；勝出的何淑真與郝德天將於8月1日至新學校上任。

對於遴選結果，教育處長王泓翔表示，代表校長遴選委員會是一個獨立行使職權的合議制組織，每一個委員都有自主判斷的能力，顯見並沒有如外界所說，因為跟誰的關係比較好，就容易當選的情形發生。

王泓翔強調，對於這次遴選過程所產生的諸多風波，縣府也會召開檢討會議就相關制度面改進的部分進行討論，也希望未來所有參與校長遴選的候聘校長，都能夠引以為誡，用更高的道德標準來自我要求，作為學校師生的表率。