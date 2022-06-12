莫斯科號巡洋艦遭到烏克蘭擊沉後，俄羅斯黑海艦隊剩下的軍艦顯然相當驚懼，必須做一些新的防衛手段。網路流傳的照片顯示，一艘新銳的瓦西里•貝科夫號(Vasily Bykov)護衛艦(也稱Project 22160)，在它的飛行甲板上特別攜帶1輛陸基型的道爾防空飛彈車(Tor Missile System)，做為額外增加的防衛系統。

戰區(The Drive-The War zone)報導，烏克蘭海軍專家安德烈•雷任科(Andrii Ryzhenko)表示，「很顯然，莫斯科號使他們知道烏克蘭的反艦飛彈具有重創軍艦的能力，甚至可以擊沉，他們害怕失去更多，才會用這種方式補強軍艦的防衛系能力。」

雷任科表示，瓦西里•拜科夫級是一種1700噸的輕型護衛艦，在原本設計上，可以攜帶8~16枚的防空飛彈，但是還沒有安裝，目前它還處在只配備簡易式防空系統的狀態。

The SA-15 in question to me appears to be a tracked regular Tor-M1/2 model and not the modular Tor-M2KM previously mounted and tested on Russian Navy warships.



I wonder if the regular Tor-M1/2 can be integrated into the ship's CMS. https://t.co/b4mkMsXFRP pic.twitter.com/Y5KecwW5pf — Kemal (@kemal_115) June 7, 2022

他說，從照片來看，在飛行甲板上的是道爾15型(Tor-SC15)，最大射程15公里，非常適合對抗無人機、反艦飛彈、直升機和較低空的飛機。可以說，大大提高了軍艦的防空能力。

Russia's Navy tests Tor-M2KM air defense system on board of frigate Admiral Grigorovich

然而，如此急就章的把原本的陸基防空系統，放在船上也有一些缺點。雷任科表示，它安排在軍艦後部的飛行甲板，所以雷達系統就會被軍艦的上層建築給阻擋，也就是它顯然保護不到船首前半球的部分；而且在非常波濤洶湧的海面上，陸基防空車也可能會失去效力。

「鹽水暴露也可能是一個小問題，因為陸基系統是沒有考量到海上作戰的條件。」

雖然有一些問題，但俄羅斯軍艦確實需要額外的保護，尤其是美國已同意提供RGM-84魚叉反艦飛彈(Harpoon Missile)給烏克蘭，之後俄羅斯軍艦所面臨的挑戰只會更大。

最後，俄羅斯人也不是唯一測試過這種概念的軍隊，以色列海軍的薩爾5型巡邏艦(Sa’ar 5 class corvettes)也曾在飛行甲板上安裝1套陸基型的鐵穹防空系統(Iron Dome air defense system)，以瞭解此系統在搖晃船隻上的效果。以色列這樣做是研發過程中的實驗，據信他們下一代的薩爾6型巡邏艦就會整合鐵穹，納入為艦用防衛系統當中。