台灣石斑魚遭大陸自13日起暫停進口，農委會主委陳吉仲表示，不排除到WTO申訴，鳳梨我們都可以克服了，石斑魚會更沒問題，甚至批大陸「利用我確診在居家照護時，宣布我國石斑魚2批檢出隱性結晶紫超標」。國民黨智庫執行長柯志恩表示，陳吉仲面對這樣一個狀況，所講的每一句話，大家都可以預想，只是今天多了一個趁他確診的時候，這說法讓人出乎意料。

大陸暫停石斑魚進口，柯志恩11日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，陳吉仲特別提到，中國大陸趁他確診的時候，來做這種突襲。柯志恩反諷表示，他算哪根蔥哪根蒜。

柯志恩接著指出，陳吉仲說鳳梨釋迦都已經熬過去了，石斑魚就是因為太貴了，很多台灣人吃不起，93 %都是外銷，而且是以大陸和香港為最大宗。但事實上，他們去年就對屏東最大的兩家養殖場，測出孔雀綠、結晶紫，跟這一次所測出的禁藥是一樣的，可是那時只禁止這兩家出口，那時大家也都預估，農民應該做出一個很大的安全過濾網，否則可能會被全面禁止出口，才剛講沒多久，已經全面禁止出口了。

柯志恩指出，陳吉仲面對這樣的一個狀況，告訴大家，要訴諸國際、訴諸WTO。但他所講的每一句話，我們大家都可以預想，他就是這樣的反應，只是今天多了一個趁他確診的時候，讓她比較出乎意料。