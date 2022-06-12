莫斯科的麥當勞餐廳今天再次開張，不過，新的老闆是俄羅斯人，名稱也改成Vkusno & tochka，意思是「美味，就是這樣」。
俄羅斯入侵烏克蘭後，美國速食連鎖店之王麥當勞（McDonald's）因道德考量離開俄國，俄羅斯速食業出現戰後新曙光，最初將有15家重新命名的原麥當勞分店在首都及周邊地區開張。
Vkusno & tochka執行長帕羅耶夫（Oleg Paroev）說，公司計劃在6月底前在俄羅斯重新開放200家餐廳，到夏天結束時重新開放所有850家餐廳。
帕羅耶夫在記者會上說：「我們的目標是讓我們的客人不要覺得在品質和氣氛上有所差異。」記者會地點曾是1990年前蘇聯時代在莫斯科開設的第一家麥當勞餐廳。
2月24日莫斯科入侵烏克蘭前幾週，帕羅耶夫在2月被任命為俄羅斯麥當勞執行長。他說，重新命名的速食連鎖店將保留麥當勞內部陳設，但將清除任何舊名稱。
帕羅耶夫說，公司將保持顧客「負擔得起的價格」，但不排除短期內微幅上漲。
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