嘉義家扶中心學子以東石蚵殼再利用為主題，發表相闗文創品。（嘉義家扶中心提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義家扶中心輔導弱勢學子為就職做好準備，學生們以東石蚵業為主題，到東石做田野調查、體驗廢棄蚵殼再利用、設計文創品，12日發表成果，分享心得，認為工作技能就像蚵殼要多元開發，蔡姓大二生想學以致用返鄉為蚵殼找出路。

嘉義家扶中心社工師張學桓指出，輔導計畫自去年8月起為期1年，大一至大四共12名學員共同討論想要關注的社會議題，東石蚵殼再利用引起他們的興趣，他們利用半年時間到東石田野調查、體驗廢棄蚵殼的利用可能性、設計文創品、再籌備成果發表會。

12名釣竿生騎乘摩托車在東石鄉蚵產地，訪談在地居民，傾聽他們的意見，到3座蚵殼廢棄廠挑撿5大袋約50公斤的多形狀圓扁蚵殼，再曝曬、漂白、清洗等加工程序，將原本惡臭髒黑的蚵殼洗白，再創作成香氛蠟燭、彩繪蚵殼吊飾、杯套等文創品。

虎尾科大二年級的蔡姓學生家住東石，有感於父親及弟弟清晨4點出海到蚵棚工作到中午，經過這次蚵殼再利用的洗禮後，他想畢業後能學以致用，運用自動工程控制的相關技能，促進蚵及蚵殼產業的再升級。

這場成果發展會12日在桃城豆花光華店舉行

，1位張小姐看完蚵產業影片後，知道蚵的演進史及經濟重要性，也在釣竿生文創彩繪提袋體驗下，創作出有趣新鮮的飲料提袋，認識到蚵的多元發展性。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，透過釣竿計畫培育大專生的多項能力，1年來有各行業的業師教育、引導學員思考及行動，進而產出蚵殼再生成果展，期許學員懂得拿竿的技巧及擁有釣魚的多元能力。