李沛旭（左）、周孝安大方展示肌肉線條。（陳俊吉攝）

李沛旭渾身傲人肌肉，今天奪得兩獎。（陳俊吉攝）

周孝安的肌肉線條也很有看頭。（陳俊吉攝）

小禎（右）今露美腿，特地來觀看好友夢多舉辦的健美大賽。（陳俊吉攝）

日籍藝人夢多籌備1年、主辦的「夢想盃Dream Cup」健美大賽今（12日）早上9點在台大體育館登場，李沛旭、周孝安為力挺好友也報名參加，但夢多身為主辦人卻一身西裝畢挺亮相，笑說：「看到這些怪物我就不想比了，不會贏！」他在台下看兩位好友比賽時還感動流淚，大喊：「不會哭的不是男人啊。」

夢多舉辦健美大賽斥資600萬元，經歷和原本的金主理念不合，決定獨自扛起大任，到處找廠商贊助、募款。夢多昨開心表示票都賣光，被問如何找到那麼多贊助商？他搞笑說：「我很厲害啊，靠嘴巴啊，以前做牛郎就是不一樣，沒有啦。」連小禎都誇夢多厲害，找到這麼多廠商，笑虧「騙到那麼多人」；周孝安補充說半夜傳訊息給夢多，沒想到他還再跟廠商應酬，夢多坦言：「真的喝蠻多的，但很值得。」

李沛旭今獲新秀178-組第3名、健體178-組第6名，他自覺達成目標，因為3、4年前把健身當第二專長，後來因疫情2、3年沒比賽，這次參賽主因是挺夢多，「我今年只參加這一場，就為了他來比，所以一定要做好準備，加上（照片）又放在海報中間不能丟臉。」笑稱沒跟夢多收代言費。

周孝安事前訓練4個月，拿下新秀178＋組第6名，直言比賽好累，沒有想過當選手要費這麼多心思，因為演戲有上、下戲，但選手是24小時都要注意生活，一分一秒都不能鬆懈，有別於演藝圈的辛苦。他還透露原本參賽很怕丟臉，「我媽都說我這麼小隻跟人家比什麼，但今天盡力了，至少新秀有拿到名次。」

小禎確診康復後今也到場觀看，她透露染疫前3天喉嚨超痛，吃不下沒胃口、一直睡，「今天體力還沒完全恢復，還是會累，但不會喘，可能有練心肺有差。」她透露女兒Emma之前就中鏢，那時沒被女兒傳染，自以為是天選之人，但最終仍逃不過病毒，笑說：「所以我們全家只剩下瓜哥，魔爪正伸向他。」