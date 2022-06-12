目前確診者解隔三個月內無須被匡列隔離，讓不少人高估確診康復後的免疫力，忽略有症狀須找醫師確認的處置方式，胸腔暨重症科醫師黃軒分享美國研究指出，確診者隨著感染次數增加，中重症及住院率都會升高，提醒不應追求重複染疫，疫苗接種才是獲得保護力的王道。

黃軒12日在臉書發文表示，有美國研究統計30萬名確診者資料，顯示重複感染會增加住院機率，308,051位確診者中有19%是需要住院的中重症患者；9,203位發生二次感染，其中17%是需要住院的中重症患者；發生三次感染有189位，需要住院的中重症患者占比升至25.9%。

該研究也發現在Omicron病毒未出現之前，一個月少於500位出現重複感染，但2022年1月後，重複感染人數每個月都超過4千人以上。黃軒補充，此份新研究尚未經過獨立專家審查，Omicron才出現近半年，目前已知再次感染Omicron的可能性，是Delta的3至5倍。

黃軒也強調，不要再問「要重複染疫幾次，才能擁有有效免疫力？」，因為目前並沒有標準答案，不應該尋求被重覆感染，接種疫苗才是獲得保護力的王道。

近期國內有確診者分享二次染疫的慘痛經歷，表示第二次染疫後症狀更加嚴重，不僅頭痛畏寒，更一直咳嗽不止，「好像要把肺咳出來」，全身也痠痛無力，認為所謂的無敵星星是騙人的，也讓不少重複染疫的苦主表示認同。