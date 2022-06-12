國中組新詩類首獎得獎者為復興國中的洪翎同學（右）（左為宜蘭縣長林姿妙），以「忘了雨是軟的」為題，藉雨的意象寫出對於人生命定的無奈和接納。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府今（12日）上午在中興文創園區，由縣長林姿妙表揚第17屆蘭陽兒童暨第21屆蘭陽少年文學獎得獎學童，並頒發獎勵金及獎狀，共有108件令人驚豔、動人篇章獲獎。

今年度蘭陽兒童文學獎分成童詩類、文體類、故事類3大類組，蘭陽少年文學獎則有新詩類、散文類及小說類3大類組，參賽件數達899件，由各評審委員精心選出108件得獎作品。

其中，國中組新詩類首獎得獎者為復興國中的洪翎同學，以「忘了雨是軟的」為題，藉雨的意象寫出對於人生命定的無奈和接納；國小低年級童詩類首獎則由古亭國小的林邑臣同學獲得，以「搭巴士」為題、復沓式的詩句，寫出搭巴士經過各鄉鎮所見的風景，又以活潑的語氣，勾勒宜蘭各地的特色及景觀。

而高年級文體首獎得獎者為黎明國小的林其樂同學，以「收服我的壞情緒」為題，從個人情緒衝動至找出情緒控管的方法，寫出贏得人際關係的深切渴望。

林姿妙表示，閱讀教育應從小扎根，啟動孩子自主學習、主動思考、找尋答案的能力，時時鼓勵孩子將生活中的感動，及從閱讀中觸發到的靈感，揮灑出一篇篇令人驚豔的文章，不但能使孩子廣泛吸收知識、培養專注力與創造力，更能累積問題解決的能力。

教育處表示，縣府為提升學童的閱讀能力，在2019年訂定「愛悅讀」4年計畫，包含5項重要政策，有閱讀空間環境營造與設置、教師專業培能及協同合作、培育學生自學、閱讀及寫作素養、募集串連社會資源挹注及表彰閱讀績優典範。

而今（12日）所辦理的蘭陽兒童及少年文學獎，即為第3項目標培育學生寫作素養，期盼能培養蘭陽在地的文藝人才、傳播文學的種子，藉以吸引更多孩子投入創作。