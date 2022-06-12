(19:03)俄羅斯持續猛攻北頓內茨克(Sievierodonetsk)，並試圖將其孤島化。烏克蘭盧干斯克州州長 的 3 座橋樑中的第二座。據盧甘斯克州軍事管理局長海岱（Serhiy Hayday）說，俄軍已經擊毀2座北頓內茨克的聯外橋樑，而最後一座也持續遭到砲擊，顯然想要切斷守軍的補給線與退路。

不過，烏軍仍不願放棄北頓內茨克，在其他方向的防衛戰有所成效，海岱說，烏軍在北頓內茨克南方的波帕斯納(Popasna)，成功擋住了俄軍的推進。