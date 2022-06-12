王莫昀／台北報導

中油與原油供應商亞塞拜然國營石油公司（SOCAR TRADING）成為減碳合作夥伴，第一次針對進口原油試行碳中和合作案，首批貨油經過約一個月的航程，今（12）日凌晨在沙崙港卸畢。這是我國首次卸收碳中和原油，經過國際第三方認證所取得的「溫室氣體減量額度」，可達到約88座大安森林公園一年吸碳量效益。

中油指出，此次碳中和原油並獲得瑞士氣候中和商品(Climate Neutral Commodity CNC)認證及英國Intertek公證公司Cradle to Gate原料端碳中和認證。

推動溫室氣體減量已是世界共識，此次SOCAR TRADING公司交運的原油所取得之「溫室氣體減量額度」，減碳項目皆為近6年內建立，且多數為自然為本的減碳計畫，該計畫是按核證碳標準和氣候、社區和生物多樣性標準進行碳匯專案開發，符合我國提出的應對氣候變化並以自然為本的解決方案。

在此批碳中和原油抵台前，中油已與亞塞拜然國營石油公司簽署了首份低碳原油暨成品油框架協議，說明未來雙方合作碳中和原油或成品油的交易模式，納入油料生命週期的碳足跡之盤查、認證，並採用國際第三方認證的碳抵減機制。