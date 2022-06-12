國民黨主席朱立倫選上黨主席後，便積極推動「同舟計畫」讓有意回黨人士重返國民黨，藉此模式重返藍營、原意參選台北市中山、大同區議員的林婕麗，12日在臉書上表示，國民黨上至主席朱立倫大玩兩手策略、扼殺羅智強，自己也遭國民黨台北市黨部打壓，加上朱立倫過度親美、路線搖擺不定，撕裂藍軍團結，因此今宣布退黨。

林婕麗在2018年曾因堅持參選台北市議員而遭國民黨停權，去年透過朱立倫推動的「同舟計畫」重返國民黨，並意在爭取提名參選中山、大同區市議員，但國民黨台北市黨部以回黨不到6個月未准。

林婕麗今表示，自己的政黨色彩很明顯，一直期待藍天再現，去年拜國民黨黨主席朱立倫的「同舟計畫」所賜，有幸重回藍軍的大本營，能與前議員羅智強等國民黨戰將成為同一艘船的同志，一起打拚，擴大藍軍的政治版圖，無奈黨主席朱立倫大玩兩手政策，扼殺羅智強參選之路，誠信大失，不斷被國民黨台北市黨部打壓的婕麗，同感身受，再加上朱立倫效法綠營的蔡英文，過度親美，把台灣置於險地，路線搖擺不定，無疑是撕裂藍軍團結。因此，自己在深思熟慮後，忍痛退黨，但未來仍會持續在地方耕耘，用自己的方式幫助藍營。

北市中山、大同區市議員參選人林婕麗競選背心原掛有國民黨徽，因未獲得黨內提名，遂於12日宣布退出國民黨。（圖/林婕麗提供，資料照）

林婕麗不滿質疑，當初，朱立倫先承諾桃園的國民黨同志們，不會空降人選到桃園選市長，藉此卡住辭掉議員的羅智強，結果後續竟用徵召的方式派張善政空降桃園，代表國民黨角逐市長大位，令桃園在地的同志們大失所望，氣得桃園市議長邱奕勝退出國民黨黨中央、地方黨部群組，

她認為，朱立倫此舉出爾反爾，不講信用，大玩兩手政策，不給有心參選的同志們一個公平的初選機會，令羅智強心灰意冷，桃園同志不服氣，無法全力輔選，也讓張善政無法取得黨內的認同，難以服眾，將在桃園舉步維艱，勢必會讓桃園淪為「三輸」的局面，奪回市長寶座的機率渺茫。

林婕麗強調，羅智強的處境，自己最能體會，因為長期以來國民黨台北市黨部的主委黃呂錦茹，也不斷打壓她，朱立倫之於羅智強，如同黃呂錦茹之於林婕麗。

自己與羅智強訴求相同，只求一個公平初選的機會，贏了就全心為黨拚勝選，輸了就心服口服，但黨中央從不給羅智強，市黨部從不給她機會，令人心寒，更別說連中正區里長的提名，黃呂錦茹也是處理的一蹋糊塗，完全沒為黨設想。國民黨一向的評價是，「內鬥內行，外鬥外行」，在桃園市長提名跟中山大同議員提名來看，確實如此，黨中央跟市黨部把心力花在鬥倒同志，卻沒想過勝選的最大可能，這讓有心扶持國民黨的同志們，情何以堪？選舉要贏過敵對的政黨，才是務實的做法，可惜自己感受不到國民黨有這樣的企圖心。退黨之舉，實屬無奈！