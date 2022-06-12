天王周杰倫（周董）出道22年紅遍全亞洲，共推出14張個人專輯，創作出無數膾炙人口的歌曲；其中《本草綱目》被好友劉畊宏用來當他日前爆紅的《毽子操》配樂，成為今年最洗腦的健身舞曲之一。周董近日出遊與馬兒互動，沒想到一匹白馬竟跟著他播放的《本草綱目》音樂律動，頻頻點頭像聽得懂音樂似地跟著打節拍，讓周董笑說：「我有面子啦 ！」，網友們也笑虧：「馬也是杰迷」、「懂音樂」，引發熱議。

周杰倫今(12)日在IG上傳一段影片，用英文寫道：「My song makes animals also wanna bounce.（我的歌讓動物也想蹦蹦跳跳）」，在22秒畫面中，周董和好友阿Ken（林暐恆）現身馬廄，用手機播放他16年前發表的歌曲《本草綱目》；影片的後製配音放滿該曲，但周董怕現場馬兒沒聽清楚，說：「大聲點」，只見白馬隨著音樂節奏不停點頭，周董滿意表示：「可以！」。

周董還引用方文山幫他寫的《本草綱目》歌詞裡的「馬錢子、決明子、蒼耳子，還有蓮子；黃藥子、苦豆子、川楝子，我要面子」，打趣借喻現場情境寫說：「『馬』錢子決明子蒼耳子我有面子啦！」，他餵完馬兒還開玩笑要餵好友阿Ken，趣味場面引網友莞爾。

影片PO網後引發熱議，網紅許慧盈笑說：「白馬太可愛了啦！懂音樂」；粉絲們也紛紛笑回：「馬也是杰迷」、「馬也想跳本草綱目嗎」、「白馬很有節奏感」、「會打節拍，懂歌的馬」、「好帥的白馬 好帥的哥」、「會打節拍 懂歌的馬！」、「有品味的馬」、「馴馬之歌」。