北市天母1名女網友日前在電影院看電影時，周圍不時傳來刺耳的「啾啾聲」，後來其他人也開始不滿，有人喊「誰啊」、「出去好嗎」，沒想到1名母親崩潰起身說「對不起，我的小孩有妥瑞氏症」，還無奈說這個世界很殘酷，而該名妥瑞氏症的兒子則不斷對自己說「其實我很好的」，讓該女網友目睹後鼻酸難過。

該名網友在臉書「Gangs of Tian Mu 天母幫」發文表示，她日前在當地電影院看電影時，坐在影廳內不時聽到「啾啾聲」，像是鳥叫或機械聲，讓他感到刺耳且出戲，最後有民眾受不了出聲喊「誰啊？」因此不少民眾開始說「這麼沒有公德心」、「出去好嗎」。

女網友電影時周圍傳來刺耳「啾啾聲」，其他人喊「誰啊」、「出去好嗎」，沒想到1名母親起身說「對不起，我的小孩有妥瑞氏症」，還說這個世界很殘酷。（翻攝自臉書「Gangs of Tian Mu 天母幫」）

最後1名女子突然站起身說「對不起，我的小孩有妥瑞氏症，他進到電影院已經很勇敢了！我現在就帶他離開，至少我們試過了，社會就是這麼殘酷！」該女子最後帶著年約7、8歲的兒子離開，該兒子變走還邊道歉，說「其實我很好的」，讓原PO看了相當難過。

原PO事後發文向該名母親喊話「妳帶孩子走出舒適圈，真的很棒、很勇敢」；其他網友留言「學習事先好好問一下，或是請工作人員幫忙，才不會不自覺做了群眾暴力的事，然後才在後悔」、「既然這位媽媽都已經開口說明，大家也知道聲音的出處，鼓勵在場的人士應該勇敢站出來幫忙她們出聲」、「孩子跟媽媽都辛苦了，但受不了的觀眾也不是故意的」、「特殊兒的父母真的很辛苦，希望社會能再多一點包容」。