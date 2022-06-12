NBA球季已進行到最後的總冠軍賽，只剩塞爾提克和勇士球員還在場上奔跑，而那些沒打進季後賽或被淘汰的人都在做什麼令人好奇，最近湖人禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)行蹤曝光，出現於一則Vlog影片，和朋友們輕鬆丟丟球談笑風生，沒想到他表示這是自己繼4月5號後首次投球，還是在如此休閒的場合。

Anthony Davis: "I haven't shot a basketball since probably April 5th." pic.twitter.com/5V7hzptXf8 — 𝙎𝙝𝙪𝙗𝙝 ⁶𓅓 (@OVOLakeShow) June 12, 2022

戴維斯今天出現在一則社群影片中，他穿著休閒和朋友談天，在場他們拿起了籃球，而這時戴維斯卻向旁人透露自己4月5號後就沒有投球了，而這個日期正是湖人在例行賽敗給太陽並無緣附加賽的時間，若戴維斯說的是實話，那他的暑假已經整整「荒廢」了兩個月，這對新賽季的湖人來說可不是什麼好消息。

when ur 2nd favourite seafood boil content creator collabs with your 17th favourite nba player 😍😍😍😍😍😍😍 https://t.co/CwkD7SkPfi — Ben Bayfield (@ben_bayfield) June 9, 2022

另外有媒體透露戴維斯前陣子都在和TikTok廚師傑沃(Jayvoo)鬼混，最近傑沃在個人頻道po出了影片，裡頭確實出現了戴維斯，兩人在鏡頭面前料理海鮮，看起來相當愉快，最後把美味的海鮮大餐擺滿整桌，戴維斯也毫不客氣的吃起來，表情非常享受，不知道他在鏡頭下還吃了多少，不禁讓外界開始擔心他的狀態。