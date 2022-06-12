民眾黨賴香伶拜會羅智強 透露柯文哲要約羅見面

民眾黨立委賴香伶今（12日）下午前往國民黨前台北市議員羅智強開設的「桃園疫情關懷中心」拜會並贈送消毒噴霧劑等防疫物資，賴香伶透過臉書表示，台北市長柯文哲請她居間與羅智強約時間碰面，另外，她與羅智強也相約再見面，一起聊聊近日的所見所聞。

賴香伶表示，今天與羅智強聊聊近日在桃園行腳的心得，他提到經歷過前一段風風雨雨的心情，自己是心有戚戚焉，尤其看到許多民眾因疫情受苦，包括紓困、經濟復甦等，必須繼續努力。

此外，桃園是國門第一線，因疫情造成相當大的衝擊，產業、勞工生計都受影響，紓困、復甦都還要繼續努力，而羅智強願意走基層傾聽民意，精神令人感佩。

她說，羅智強成立疫情關懷中心，民眾黨也成立疫情服務隊、共享車隊服務，為民眾提供協助，也帶來一些防疫物資，希望與羅智強共襄盛舉，將防疫物資提供給有需要的人。

賴香伶表示，羅智強行腳很辛苦，自己身為客家人重義氣、重感情，因此送他「義民聯盟」毛巾，讓羅智強在行腳過程擦擦汗，羅則回贈「真愛台灣」的T恤、帽子、祈福的福氣茶包與口罩。賴香伶最後也提及，柯文哲也請她居間與羅智強約時間碰面。