市府勞工局長王鑫基（右三）也隨同做工行善團，前往各處修繕地點，以了解進度。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

市府勞工局長王鑫基（右一）說，做工行善團志工不畏天氣陰雨綿綿，執行修繕工作，真的很感謝。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局與做工行善團志工，本周末不畏天氣陰雨綿綿，執行修繕工作，除了到轄內柳營、官田、玉井修屋，也跨區到嘉義大埔為日前接獲的案家77歲莊奶奶，進行客廳、臥室電線配置施工，安道基金會大埔關懷據點也提供午餐，感謝志工遠道來協助莊奶奶修繕房屋。

居住於嘉義大埔的莊奶奶，其所住房子年久失修，當地有慈善團體得知後相當不捨，四處奔波求助皆被拒絕，瀕臨絕望之際，崇奉的神明指示可以在網路上搜尋，他們找到台南做工行善團的報導，進一步聯繫後，做工行善團也答應跨區協助修繕。

近日做工行善團已由鋁製品工會和金屬工會志工，完成莊奶奶家的門板安裝和屋頂的施工。而今日由電氣工會負責進行客廳、臥室電線配置施工，希望能盡快完工讓莊奶奶有個舒適住所，不必再因下雨天而擔憂到睡不著覺。

市府勞工局長王鑫基也隨同做工行善團，前往各處修繕地點，以了解進度，他說，做工行善團利用本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，即使天氣不佳，志工依舊不停歇，接棒完成既定的修繕行程，真的很感恩。