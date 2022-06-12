林則希為權想巴結苗可麗卻慘遭「洗臉」。（三立提供）

林則希戲外是理財達人，樂當包租公。（三立提供）

「渣男專業戶」林則希在三立八點台劇《一家團圓》中飾演墮落的檢察官，為了錢和名聲完全黑化，和王宇婕結婚組成「最瘋魔CP」，壞事做絕，被網友罵是自私自利的大渣男，是該劇惡人之最。

外型斯文的林則希演起反派是名符其實的「斯文敗類」，他笑說不怕被觀眾臭罵，因為演渣男、壞人已經演很多年了，是「渣男專業戶」。劇中他為了金錢與權勢攀上王宇婕，笑說自己為了錢，什麼都願意做。

他坦言是把錢看得很重的人，會觀察朋友的投資方式，有個朋友在當包租公，他盤算後覺得是個穩定的收入，於是便開始存錢買房，學朋友一樣出租，他覺得投資房地產是蠻好的一個事業、理財方式。

有房子、車子後林則希覺得比較踏實，但車子對他而言就是代步工具，之後再有錢也不會去買千萬跑車，喜歡理財的他，還希望戲能一路拍到300集：「因為拍八點檔很辛苦，但覺得累時，就打開存摺看一下，就充滿活力，也會很有安全感。」

他還預告檢察官這個角色以後會變得更壞，「如果一開始太壞的話觀眾就沒新鮮感。」看來他演反派已經上癮。這次使壞搭檔是王宇婕，他爆料王宇婕每次卡詞，就會走出鏡再走回來，有時還會綜藝摔或敲自己頭，讓飾演爸爸的翁家明笑說：「女兒真不正常。」