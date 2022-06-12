中央疫情指揮中心指揮官陳時中確診，將進行居家照護。指揮官的職務將由副指揮官、內政部次長陳宗彥暫代。前立委蔡正元不禁傻眼表示，現在指揮官，由專業是「都市計劃」的副指揮官陳宗彥代理，完全跟防疫的專業無關，真的讓人耳目一新。

蔡正元12日在臉書貼文表示，陳時中的牙醫專業，一直被醫界和外界質疑，擔任防疫指揮官的專業資歷不足；而他最近的表現，也曝露出專業短缺的問題。不過，陳時中染疫確診，換上副指揮官陳宗彥代理，而陳宗彥的專業是「都市計劃」，完全跟防疫的專業無關。指揮中心的頭子換上一個新的專業，真的讓人耳目一新。

網友紛紛表示，「正是所謂外行領導內行～一切只要政治正確即可」、「唉！慘」、「不意外啊！這個政府不會治國，只會選舉，也不是第一天才知道的！」、「每天報明牌，阿貓阿狗都可以勝任，無需任何專業性」、「換戲劇系的可能比較精彩」、「百姓自求多福吧！」

有網友則建議，「咱們政府做了什麽？看看薩爾瓦多政府提前部署怎麼做到的0死亡！萬一確診，每人給一個藥袋包，可以解決醫療爆滿以及醫護人員不堪負荷過勞，很容易做到的事情，連貧窮國家都做了，實在很難想像。...好的一面，我們可以學習，救救還未確診的人民吧！」