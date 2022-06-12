雲林縣政府本月6日宣布13日恢復實體上課，12日晚間7點突然宣布13至17日維持線上遠距上課，主要是經過調查，有近7成家長希望孩子維持線上遠距上課。至於畢業典禮舉辦形式，則由各校依狀況自行決定，若採實體畢業典禮，不得開放外賓參與。

雲林縣高中以下學校及幼兒園，自5月23日起暫停實體課程，縣府本月6日宣布13日恢復實體上課後，引發家長兩極反應，有家長認為疫情還沒消退，到校上課會讓孩子增加染疫機率，孩子的健康是最重要的，恢復實體上課群聚在一起，風險非常高。

不過也有家長表示，自己與太太都要上班，也沒有親友可幫忙照顧孩子，孩子1個人在家線上上課，實在讓人無法放心，現在學校防疫工作都做得很確實，孩子到校實體上課不會有太太問題。

縣府表示，6日宣布13日恢復實體上課後，縣府相關單位每天仍針對民意與疫情等外在條件，持續進行綜合評估考量，12日再次透過學校針對家長做1次調查，共回收近3萬份問券，其中有近7成家長希望維持線上遠距上課，因此決定6月13至17日維持線上遠距上課。

縣府指出，12日的家長意見調查中，仍有3成家長希望孩子返校實體上課，因為疫情期間孩子在家遠距學習，家長在外工作時還須擔心家中孩子的情況，為解決這些家長的困擾，13日雖維持遠距上課，但各校會開放讓有須要的學生到校學習，並且提供午餐。