畢業季到來，不少畢業生為配合工作地點找尋新的落腳處，一名台大碩士畢業生和在臉書租屋社團發文，表示要和一名輔大學士畢業生一起找靠近捷運站的租屋處，並附上兩人的照片，讓網友看了心花怒放，不過也有網友質疑為何要附照片，釣出本人高EQ回應。

一名台大碩士畢業生在臉書社團「台北租屋、出租專屬社團」發文求租，與和好友開出2萬5000元的預算，希望在捷運站附近找到兩房一廳一衛的租屋處，文未補充兩人生活單純、都很愛乾淨，不會拖欠房租也不菸不酒，並附上她和好友的照片。

2名正妹發文求租引起討論。（圖／翻攝自臉書社團台北租屋、出租專屬社團）

沒想到因兩人長相甜美，讓這篇求租文意外爆紅，1天內湧入近4千名網友按讚，文章甚至被轉發到PTT上。許多網友看到照片都稱讚兩人漂亮、可愛，不過也有人質疑，「現在這種附照片的趨勢真的不可取，要看本人租，見面就會看到了，難道看修過的照片有比較準嗎？」

面對網友質疑，她回應，「您說的沒錯，但如果沒有附照片房東看不到我的文因為都被洗掉，甚至沒辦法見面看房子，您也沒辦法在這邊留言了，謝謝」，讓網友相當佩服，「不愧是高材生，EQ好高」。