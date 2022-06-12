剛過40歲生日的「野獸」林志傑，12日單場投進7顆三分球、獨拿27分，辛特力也拿37分、18籃板，兩人攜手幫助台北富邦勇士歷經二度延長，才以119比111力挫台新夢想家，首輪3勝1敗戰績宣告挺進18日開打的總冠軍賽，對手將是14日攻城獅與國王之戰勝隊。

塞瑟夫賽前突然傳出「受傷」，也讓富邦改派瓊斯跟辛特力上場，不過富邦開賽還是卡卡的，也遭夢想家打出11比2小高潮拉開，取得20比12領先，不過辛特力在首節結束前4秒投進三分外線，幫助富邦打完首節，追到22比28局面。

富邦次節雖然一度縮小差距到1分，可是夢想家靠著林俊吉、吉爾貝克攜手重新拉開，甚至取得44比33領先，打到上半場還剩56秒，林志傑因為用力砸球被吹技術犯規，引發地主觀眾相當不滿，但在上半場結束，富邦追到43比48。

來到第3節，吉爾貝克先後跟辛特力、林志傑兩名富邦球員爆發衝突，場上氣氛明顯即將失控，富邦反而趁著這股亂流，在第3節結束前打出誇張12比0猛攻，打完前3節，富邦反以68比67超前，林志傑表現完全不像剛過40歲生日。

末節最後2分20秒，簡浩投進三分球，夢想家追成84比85落後，更靠吉爾貝克拋籃重新超前，但在最後1分39秒，瓊斯上籃製造吉爾貝克犯滿畢業，隨後罰球交給隊友辛特力執行，辛特力卻兩罰落空，可是辛特力馬上上籃補回兩分。

沒想到錢肯尼末節最後1分09秒投進三分外線，幫助夢想家89比87領先，接著瓊斯三分出手沒進，可是更讓人意外的場面出現，布依德竟然掉球，把球直接送給林志傑，林志傑馬上傳給瓊斯灌進追平兩分，雙方89比89打平進入延長。

延長賽還剩1分35秒，辛特力放進兩分，富邦99比95領先，接著林俊吉3罰俱中，周桂羽也幫富邦拋進兩分，不過錢肯尼最後23秒打板命中，夢想家仍落後1分，辛特力最後21秒兩罰俱中，但布依德投進三分球把比賽逼入二度延長。

來到二度延長還剩兩分鐘，富邦接連取分，辛特力的上籃還製造錢肯尼違反運動精神犯規，他穩穩兩罰俱中，擴大富邦領先到7分，曾文鼎最後1分25秒投進三分球，富邦115比105領先，夢想家總算宣告無力反撲，也接受準備放假結局。