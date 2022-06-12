汪小菲和大S去年底結束10年婚姻，卻在五月底指控前妻月花他百萬吃禁藥等，又被台狗仔葛斯齊踢爆婚內曖昧其他女子，可說是風波不斷；反觀大S閃婚具俊曄後，始終未跟著汪小菲起舞，也願意讓前夫一家關心孩子；不過前婆婆張蘭最近開直播暢談一對孫子女，卻被部分網友酸蹭熱度，引起議論。

張蘭12日在直播中亮出手機螢幕畫面，表示6歲的孫子「小箖箖」早上在上課，所以沒有接通視訊通話，但有發訊息說下課後會聯絡她；不久後小箖箖果真實現諾言，在視訊中熱情地向張蘭問安，不難看出祖孫倆的好感情，並沒有因為疫情或是大人的因素而疏遠。

張蘭在直播中公開孫子小箖箖的樣貌。（圖／張蘭直播）

聊完小箖箖，張蘭又提起大S女兒「小玥玥」，開心地透露孫女8歲就長到140cm，「前兩天給她寄的衣服穿不了了」，還讚美小玥玥個性很好又自律，現在小學三年級，每天作業已經滿滿的，但每天早晨6點起來且從來不賴床，相當乖巧、懂事。

張蘭在直播中聊孫女小玥玥長得很快、個性很好。（圖／張蘭直播）

張蘭在直播中聊孫女小玥玥長得很快、個性很好。（圖／張蘭直播）

但這段直播的評價卻正負兩極，有網友認為張蘭不斷提小玥玥、小箖箖，很像在蹭大S的熱度，畢竟大S一直不希望寶貝兒女過度在公開場合曝光，雖然能理解張蘭身為奶奶絕對會想念一對孫子女，但建議她若真正關心，私下聯絡也是個不錯的方法。