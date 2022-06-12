中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾在5日表示， 6月10日後整體病例數會往下，屆時死亡數會跟著下降。東華大學教授施正鋒則對於他預言疫情反轉一事痛批，陳時中現在就是拍拍屁股要走去選舉，坦白講「完全是不要臉」，政治評論員朱學恒則認為，陳時中現在就像等待退伍的老兵，坐在那邊甚麼都不管。
陳時中12日因身體不適快篩陽性確診。指揮中心表示，指揮官職務將由副指揮官、內政部次長陳宗彥暫代。總統府發言人張惇涵今天午間表示，蔡總統近期沒有和陳時中開過會議，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作。張惇涵表示，稍早聽聞陳時中確診訊息後，蔡英文總統認為，陳時中擔任指揮官兩年多來，為防疫工作勞心勞力，幾乎未曾休息，希望陳能夠好好休養、早日康復。
指揮中心指出，陳時中居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作，指揮官相關業務將由副指揮官陳宗彥暫代，陳時中亦會透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。
而據《中天新聞》近日報導，施正鋒受訪直言，陳時中現在就是要清理戰場，拍拍屁股就要走了，坦白講就是完全不要臉，他過去兩年來就是一個戒嚴司令，閣揆蘇貞昌和蔡英文總統，就是檔在他後面，出了事就是由他來負責。
朱學恒則痛批，陳時中現在好像完全放飛做自己，在記者會上對於記者問題也都隨便亂回答，就好比等待退伍的老兵，坐在那邊甚麼都不管。
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