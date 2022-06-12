半導體族群近期表現分歧，但矽智財（IP）指標股獲得內外資多頭看法同步加持，金控旗下投顧則將創意（3443）目標價拉升至690元，勇冠各大研究機構，激勵股價大秀軋空動能。

投顧研究機構指出，創意第二季營收進度超前，委託設計（NRE）主要成長來自上季遞延認列的FPGA案、人工智慧（AI）相關應用等，調高單季每股純益預期至4.63元。

研究機構估計，創意每股純益繼2021年大增71.8％、達10.9元後，2022年高度成長態勢不變，將年增56.5％、來到17.05元，2023年朝著每股賺兩個股本邁進，每股純益上升至19.31元。

創意券資比逐日升溫，目前來到34％左右，融券餘額持續上升，後續是否演出更進一波軋空行情，市場密切觀察中。

展望2022年AI、5G、網絡開案需求強勁，相關NRE持續往7奈米、5奈米製程推進，目前在手更多7奈米與四個5奈米製程的案子，應用以AI、網絡、FPGA等，預期NRE轉量產時間落在一至三年後，中長期營運趨勢持續看好。Turnkey動能來自16奈米、12奈米製程，固態硬碟（SSD）為今年量產之大宗。