近日河北唐山市一家燒烤店發生一起惡性傷人案件，數名男子因性騷擾遭到反抗而圍毆店內4名女子，並將被害人到店外連續毆打至輕重傷。現場監控視頻傳出後引爆大陸社會輿論的嚴厲撻伐與社會反思，以大陸知識份子為主要讀者群的《光明日報》發表評論稱，此案挑釁社會法治和道德雙重底線，連同近期當地的「種地道歉」、「鐵絲鎖門」社會事件， 足證其社會治理失效、法律威信流失，足為施政與執法警鐘。

《光明日報》這篇以《圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門：唐山為何1個月3次熱搜？》的時評稱，唐山燒烤店圍毆無辜女顧客的案件性質惡劣，放在改革開放四十多年的情境下看是如此地令人震驚，放在掃黑除惡大環境下看更是讓人匪夷所思。因為挑釁社會法治和道德雙重底線，這個案件已經產生了傳導效應，使所有屏幕前的人們感受到了一種劇烈的不安。

唐山市燒烤店男客群毆女顧客，甚至拖到店外繼續痛毆（圖）。加上近期「老農種地道歉」與「居民鐵絲鎖門」，被評為毫無法治、社會治理失效的惡劣案例。（圖／微博）

暴力案件具有偶然性，但其預防措施、極端程度、應對機制、處理效率卻和一個地方的綜合治理水平密切相關。一次嚴重事故之前必有300起未遂先兆，某些荒唐事發生在某一特定地域，是因為後者提供縱容、默許此類事情的社會環境。而，唐山曾在1個月的時間多次登上微博熱搜，除了本案，另外幾次是什麼？

評論說，5月初唐山一位老農在疫情防控期間著急下地幹活，被巡察人員看到並批評後，老農遭處分以用大喇叭沿街向村民自我批評、自我「遊街」。「唐山硬核防疫不許下田種地」隨後以一種黑色幽默的敘事登上熱搜。4月底，唐山遷安為施行防疫「硬隔離」，要求住戶交出鑰匙用以反鎖家門，甚至將部分居民房門用鐵絲綁住。此舉不僅「震撼」大眾，甚至超出了大眾的想像力。地方行政部門眼裡沒「人」麼，難道不知一旦發生火災後果將不堪設想？地方行政部門眼裡沒「法」麼，難道不知道這相當於剝奪財產、侵犯公民權利？

這種無「人」無「法」的治理狀態，為今天理解剛發生的「惡」提供了一個角度。官敬法與民守法是一體兩面，公正司法、嚴格執法與全民守法是一體兩面，能隨便鐵絲鎖門、禁足公民的地方，能荒唐到不讓農民種地的地方，會有怎麼樣的法治環境？會有什麼樣的治理水平，會有什麼樣的法律意識，可想而知。這樣的治理環境，出現一群不以毆打女性為恥、不知暴力要負刑責、人格和智商上的雙重垃圾，一點都不奇怪。

圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門，這3起於1個多月內發生在唐山的社會事件，都是社會治理的失效，都隱喻著「法」的威信在一個地域間的流失，形成了耐人尋味的邏輯鏈條。法治建構之慢之難，法治破壞之快之容易，當給疫情下更多執法者、司法者、公共政策制定者以警鐘之聲。