新竹市長選舉將在年底舉行，已宣布參選的行政院顧問鄭宏輝表示，他今天在民進黨立法院總召柯建銘的家中，和他一起煮茶論英雄，並研究2022新竹市的團結、勝選。

鄭宏輝12日在臉書貼文表示，柯建銘總召在立法院的工作繁忙，常常要周六日才能回到新竹。今天下午他在柯總召家，一起煮茶論英雄，暢談政經局勢、聽聽立法院的八卦。最重要的是，研究2022新竹市的團結、勝選。

網友紛紛表示，「輝哥，加油！一定勝選！」、「有愛心善心的政治人物勝選機率倍增」、「加油，期待您代表民進黨競選新竹市長，為家鄉打拚！」、「哇塞，好棒！輝哥凍蒜」、「新竹市長唯一支持輝哥！」、「輝哥加油」。

另外，除了2022年新竹市的團結、勝選，鄭宏輝也極為關心新竹市的發展，其中一項就是青年創業，鄭宏輝也在臉書分享敲敲金工的老闆施懿芳的小故事，施懿芳就是白手起家的好例子，他從台南來到新竹落地生根，從網路品牌開到實體店面、憑藉著對飾品的熱愛，目前已成立了4個門市。鄭宏輝認為，這樣的空間很適合辦聯誼活動，說不定可以邊敲就敲出感情。他也試試看敲打英文字母在銅片上，這力量與角度的拿捏非常重要，專注在一聲聲的敲打過程中，也能讓心情好好沉靜下來。