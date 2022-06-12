1名網友被同事騙去參加相親，過程中對方女子誠懇地說想早點結婚，想當家庭主婦相夫教子，不過他繼續詢問下去，才得知對方高一就休學，並從事線上博弈詐騙，最後因老闆被抓，才改做檳榔西施，該網友事後無奈說「我一直以為+9妹是條件最爛的，沒想到有生之年能遇到更爛」。

該名網友在Dcard上發文說，他日前被同事騙去參加相親，他在現場向對方女子自我介紹，女子則說自己28歲，想找能結婚生子的對象，夢想是當人妻與家庭主婦，平實相當獨立，會開車、騎車，因為父母離婚，讓她更渴望家庭，原PO本以為是個單純女子，詢問學歷、工作後卻發現驚人事實。

網友得知相親對象高一就休學，並從事線上博弈詐騙，最後因老闆被抓，才改做檳榔西施，怒說「一直以為+9妹條件最爛，沒想到有生之年能遇到更爛」。（翻攝自Dcard）

該名女子原本一直不願透露過往，原PO一再追問下，她才坦承高一退學後就到賭博性電玩店上班，之後從事「線上博弈」，就是誘騙大陸人賭博詐財，後來因為她的老闆被逮，她只好轉做檳榔西施，強調現在已經買了1間房繳清貸款，如今她受洗，透過信仰不再做違法事。

不過原PO對於女子的過去相當不能接受，嗆說「我一直以為+9妹是條件最爛的，沒想到有生之年能遇到更爛的，當詐騙集團的女生，帶一間房子當嫁妝又如何，還不是靠騙來的錢買的」；其他網友說「她見一次面就能說這麼多，蠻老實的其實」、「這個同事這樣也很毋通捏，趕快兩個都封鎖」、「是我就會給他機會了，現在不敢坦承自己過去的人這麼多」。