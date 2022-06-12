GARMIN日前在彰化打造全台第16家門市，結合單車運動文化，不僅在門市車口自行車架，讓單車騎士停放愛車，還免費茶水與咖啡，樓上還有全台首創多樣化的運動休閒空間，設有TACX室內單車訓練台體驗區、跑步機體驗區，以及室內運動空間，還有瑜珈有氧等運動體驗課程，充滿運動活力。

GARMIN彰新店一樓為產品展示空間，提供免費茶水與咖啡，細節融入單車運動元素。（GARMIN提供）

以全球智慧穿戴裝置為主力的GARMIN腕表，與自行車、馬拉松、游泳等運動有著緊密的關係，運動時佩戴GARMIN智慧腕表可隨時監控心跳、調整速度，讓運動更安全，且可提升運動的效能，還可透過科學化數據追蹤了解自身體能狀態、分析個人運動生理表現，並可預防運動傷害。

GARMIN智慧腕表專為運動者提供各項數據，包括可隨時監控心跳、計步、測速等，讓運動更安全、且提升運動效能與表現。（GARMIN提供）

全新落成的GARMIN彰化彰新店，門市有近百坪的空間，一樓為產品展示空間，未來門口將設立自行車架，可作為單車環島旅行者的中繼補給站，免費提供水與咖啡等補給品，二樓則是全台首創多樣化運動休閒體驗空間，有TACX室內單車訓練台、跑步機，還有更衣室與置物櫃等貼心設計。