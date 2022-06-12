外型看似瘦弱的林意箴，其實是個性要強、不甘示弱的女漢子，不論是在《花甲男孩轉大人》中飾演為愛叛逆刺青女鄭花慧，或是在《我和我的鋼四壁》中飾演心理治療師楊楚君，多少都能反應她的內心世界。

林意箴好強不服輸，在演藝事業闖出一片天，穿CELINE丹寧牛仔裝，展現帥氣的一面。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚）

她笑說，在《我》劇中有一幕她在路上差一點跌倒，意外跌入男主角涂善存懷裡，是傳統愛情戲中男女主角一見鍾情的橋段，完美應了「跌倒、昏倒、為妳好」的戀愛公式，「現實中的我若走在路上跌倒，肯定會大罵三字經，絕對不會唯美浪漫地投入男主角懷裡，而且還是慢動作！」

林意箴自認太好強所以沒有浪漫因子，與涂善存、邱宇辰、宋偉恩、管麟四位天菜級男神對戲，很難擦出火花，「他們都太帥了，讓人沒有安全感」。看到四男泡溫泉裸露上身的養眼畫面，不是享受，而是想著自己的身材也不賴，應該也要秀一下，向導演爭取穿比基尼秀身材的機會。

拍戲除了磨演技，最大的收穫是心靈上的成長，為了詮釋《我和我的鋼四壁》中心理醫師的角色，她上了多堂心理治療課程，印象最深的就是催眠，她在催眠之下進入潛意識當中，結果全身僵硬、動彈不得，手還會不自主的握拳，直到聽到關鍵字「愛」，才能鬆開，讓她覺得非常神奇。

林意箴受邀進棚拍攝CELINE時尚專題，一套是中空格紋裙裝，小露腹肌秀出性感，一套是丹寧牛仔裝，風格休閒又帶點俏皮。

CELINE小牛皮肩背包，6萬3000元。（CELINE提供）

CELINE排釦印花開襟外套，8萬1000元。（CELINE提供）

CELINE漁夫帽，1萬7500元。（CELINE提供）