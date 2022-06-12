梅雨鋒面逐漸遠離，明後2天（13日、14日）各地高溫再上升，感受上溫暖如夏，僅中南部地區有短暫陣雨，其餘地區則有午後雷陣雨發生機率，周三、周四（15日、16日）北方鋒面再度靠近，西半部天氣轉趨不穩定，周五（17日）起鋒面遠離，各地雨勢趨緩。

中央氣象局表示，明天降雨趨緩，不過受西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣型態，午後北部、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，明天整體感受溫暖如夏，白天高溫各地約31至34度，不過中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷有36度高溫發生可能，東南部地區則有焚風發生機率；夜晚清晨各地低溫約24至28度，類似天氣將持續到周二。

一周天氣變化圖。（中央氣象局提供）

周三、周四北方鋒面接近台灣，使水氣增多，天氣轉趨不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

周五至下周日（17日至19日）鋒面遠離，風場轉為偏南風，帶來稍多水氣，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。