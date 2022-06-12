俄羅斯東正教的牧師庫摩亞羅夫(Ioann Kurmoyarov)批評俄軍入侵烏克蘭是不義之戰，並且說重話「發動侵略戰爭的人不會上天堂」，不久後就遭到拘捕，據說罪名是「散布虛假消息」。俄羅斯先前立法，散布虛假消息者至少會被重判15年。

新聞周刊(Newsweek)報導，據俄羅斯獨立新聞媒體「媒體區」(Mediazona)的報導，庫摩亞羅夫是聖彼得堡人，他在戰爭發生初期，就自製了一段名為「誰會在地獄，誰會在天堂？」的反戰影片，在其中，他暗指示俄羅斯入侵烏克蘭是不義之戰，他當時認為，戰爭可能是有一個比總統普丁更高的權力意志，所造出的結果。

Russian police has arrested the Orthodox priest Ioann Kurmoyarov for spreading “fake news” about the war.



In March, he recorded a video in which he explained why those who planned the invasion, and the Russian soldiers fighting in Ukraine, will all go to hell after they die. pic.twitter.com/3aFUq3oIxh — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2022

庫摩亞羅夫在3月12日上傳到YouTube的影片又說：「我必須讓所有相信這個不義事情的人失望，那些發動侵略的人絕對不會上天堂….烏克蘭做到了，他們沒有攻擊俄羅斯。」

他說，每一個參與戰爭的人，應該都會想到「自己能否戰死後能上天堂」。我必須要說，你們(俄軍)是襲擊並殺害平民的侵略者；我再說一遍，你不會在任何天堂，你只會下地獄。

俄羅斯執法部門在庫摩亞羅夫的公寓裡，沒收了一支智慧手機、一台筆記型電腦、一台平板電腦、兩張硬盤、一件法衣，和兩個木製十字架；他正等待刑事調查，最高可能可判處 15年。

這位神職人員不是第一回觸怒當局，他早在去年的時候，就曾對國防部長紹伊古提出個人的刑事指控，認為莫斯科郊外的一座軍事大教堂竟然把政治人物，包括史達林、普丁、還有紹伊古，做成馬賽克鑲畫。他的訴訟沒受審理，該軍方教堂從蘇聯時期就那樣，成了一種傳統。

無國界人權組織（HRWF）表示，俄羅斯東正教教會的 基里爾大牧首，鼓吹侵略戰爭，成了戰爭幫兇。(圖/美聯社)

庫摩亞羅夫的言論，可論是人微言輕，因為俄羅斯東正教教會的最高領袖-基里爾大牧首( Patriarch Kirill)是普丁的盟友，戰爭發生後，他在佈道中說「烏克蘭和白俄羅斯都是俄羅斯土地的一部分」，並稱烏克蘭的抗拒，是「邪惡勢力」。

無國界人權組織（HRWF）表示，基里爾成了戰爭的幫兇，人權組織已向國際刑事法院 (ICC) 提交了一份報告，「記錄了基里爾大牧首在俄羅斯入侵戰爭中，犯下戰爭罪和反人類罪。」