大陸女子格鬥好手張偉麗去年與蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)兩度對決引起外界關注，首戰她慘遭對手78秒KO，第二戰捲土重來打了五回合，可惜仍敗給對方，但她的名氣可說是越來越旺。今天在新加坡開打的UFC 275大戰中她與波蘭耶德列奇柯(Joanna Jedrzejczyk)進行二度對決，成功KO對方，獲得爭奪冠軍金腰帶的機會！

張偉麗今天與波蘭好手耶德列奇柯進行對決，進行三回合比拚，張偉麗在首回合就頻頻發動兇猛攻勢，進行三次抱摔，不過耶德列奇柯也相當頑強撐過。第二回合張偉麗用腳部攻擊與對手周旋，剩最後2分鐘時耶德列奇柯出手落空，張偉麗隨即使出一記「迴旋鞭拳」，左手重重敲向對手頸部，對方倒地不起，裁判認定KO結束比賽。

張偉麗興奮到繞場外加後空翻慶祝，因為她贏得了冠軍金腰帶挑戰權，接下來她將面對美國選手埃斯帕扎(Carla Esparza)，張偉麗提前向對手放話說：「10月20日阿布達比的比賽，不在你的地方，也不在我的地方，就在這進行一次公平對決吧。」看來張偉麗相當有信心，但埃斯帕扎可不好惹，去年她擊退了蘿絲娜拿下冠軍。