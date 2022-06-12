香港女星趙雅芝出道40多年，憑著《楚留香》、《上海灘》和《新白娘子傳奇》等作品紅遍兩岸，還有「最美白娘子」的稱號；而現年67歲的她，不僅外型保養得宜，連心態都很年輕，日前挑戰騎重機，一改溫柔的形象，掀起網友熱烈討論。

趙雅芝昨（11日）在抖音PO一段10秒的影片，畫面中，她先以輕便休閒裝入鏡，再拿出一頂安全帽，此時身上的衣服瞬間換成純白長袖襯衫、黑色長褲，腳上也多了一雙黑色中筒鞋；接著，趙雅芝用戴著露指皮手套的手摸著安全帽，再移動到把手，對著鏡頭比出「出發吧」的動作，雙腿還跨坐在重機上，動作不僅標準，看起來俐落又帥氣。

趙雅芝騎著重機，又帥又美的形象獲得網友稱讚。（圖／抖音＠趙雅芝）

許多網友看完這段影片，紛紛留言：「就不厲害哇！厲害炸了」、「我說白娘子最美沒人反對吧」、「哇嗚，我的女神太酷太酷啦」、「能不能帶我去兜風」、「這回是飛車女俠了呀」。

趙雅芝過去分享過凍齡祕訣，每周固定做瑜伽和有氧運動，每天睡眠要睡滿8至10小時，飲食一定要吃新鮮的食物，而且切記不能吃太飽，維持7分飽就好；此外，使用保養品時要享受這個過程，還要持之以恆才會看出效果。