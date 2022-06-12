中美兩國國防部長在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議上的談話受到廣泛注意，中共國防部長魏鳳和發表演講時對美方提出 4項要求：不要攻擊抹黑中國、不要遏制打壓中國、不要干涉中國內政、不要損害中國利益。這樣的表述方式相較於近幾年來的在外交與軍事場合的對抗姿態，已明顯地轉換成和緩語調，或為中美關係降低對立、化解僵局創造良好的氣氛。

據《央視軍事》微博公眾號報導，本月10日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體會議方式舉行的香格里拉對話，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在11日以《美國印太戰略的下一步》為題發表演講，魏鳳和今天則以《中國對區域秩序的願景》為主題發表演講。

因疫情而改採網路會議2年後，今年的香格里拉對話採用實體方式進行，所有的與會代表都親自參加，似乎預示疫情趨緩，國際上將出現更加良好的互動氣氛。（圖／美聯社）

魏鳳和在演講中表示，當前中美關係正處於重要關口，中方認為，中美關係穩定發展符合兩國和世界共同利益。中美作為世界上的重要大國，世界的和平發展離不開中美合作，對抗對兩國和世界都沒有好處。因此，中國反對以競爭定義中美關係，如果執意把中國當作威脅、對手甚至敵人，將犯歷史性戰略性錯誤。

中共國防部長魏鳳和發表演講時對美方提出 4項要求，相較於近幾年來的對抗姿態，其語氣已轉趨和緩，中美關係或已出現轉機。（圖／新華社）

魏鳳和說，我們要求美方：一是不要攻擊抹黑中國，二是不要遏制打壓中國，三是不要干涉中國內政，四是不要損害中國利益。只有這樣，中美關係才能搞好。

他強調，中方立場很明確：要對話，相互尊重；要相處，和平共處；要合作，互利共贏；要對抗，奉陪到底。

魏鳳和還指出，中美兩軍應加強戰略互信，避免誤解誤判，管控風險危機，防止摩擦衝突。中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將堅定捍衛國家利益和尊嚴。

在台灣問題上，魏鳳和也重申，這是「中國內政」，「和平統一是中國人民最大願望」，中國對此懷有「最大誠意、願付出最大努力」。他強調，中國非常不願意發生內戰，但若有人把台灣分裂出去，一定會「不惜一戰」，一定會打到底，「這是中國不二的選擇」。

魏鳳和還表示，烏克蘭問題是近期世界關注的焦點，對國際戰略格局帶來重大衝擊和影響，中方對目前的局面深感遺憾和痛惜。中方立場是客觀公正的，堅持尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，尊重和照顧各方的正當合理關切。中方願致力於勸和促談。