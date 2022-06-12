1988年開幕的基隆愛三路麥當勞，在商業考量下於上月底熄燈，全台具地標性的麥當勞不只一家，同期成立的高雄縣首家麥當勞澄清店，因庭園餐廳風格紅極一時，11年前傳房東調漲租金決定撤出，沒想到如今舊址乏人問津，租金還調回當年的25萬元。

位在高雄鳥松的麥當勞澄清店，建築設計規劃為庭園餐廳風格，呼應澄清湖休閒氣氛，當時澄清湖為國內主要風景區之一，每逢用餐時間店內就大排長龍，曾創下一小時服務1200位顧客紀錄，麥當勞以每月25萬元承租24年，直到2011年時傳房東將租金調漲40萬元，才決定退租。

自麥當勞澄清店撤出後，接手舊址的商家並不多，7年來僅有2業者承租，但租金負擔與人流改變，難以穩定經營。根據《591房屋交易網》顯示，該店面已閒置近4年之久，租金也從40萬元降至25萬元，回到當年租給麥當勞的價碼，卻依舊乏人問津。

麥當勞澄清店原址已閒置近4年，租金也退回到25萬元。（圖／翻攝591房屋交易網）

臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」先前也發文分享90年代高雄縣、市首家麥當勞的懷舊照，其中澄清店勾起許多人的回憶，紛紛留言「小時候爸媽帶我和弟弟去完澄清湖後，一定會去旁邊的麥當勞」、「澄清湖這邊可惜了、外觀建築不錯」、「正修人的回憶史，絕對有它」、「年輕的回憶～澄清店的奶昔、大鳥姐姐歡樂船」、「澄清湖那家的回憶滿出來！」、「澄清湖跟九如交流道那的麥當勞是童年」。